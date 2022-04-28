MONACO MARINE 今日次輪賣112伙　首小時沽30伙

會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE今日（28日）傍晚6時展開次輪銷售，發售112伙，折實售821.5萬元起。今輪收近3,600票，超額約31倍。現場所見，準買家於6時許陸續到場，排隊等候登記。

【20：10】會德豐：首小時已套現4億

發展商表示，啟德新盤MONACO MARINE今晚進行次輪銷售，開賣至今不足1小時，已售出30個單位，套現4億元，反映市場對啟德優質單位有相當需求。

【19：40】布少明：出席準買家四成為投資者

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，出席客戶中，六成用家，四成投資者，主要睇好啟德區交通及基建發展，估計項目入伙後呎租約55至60元水平。至於客源分布方面，九龍區客戶佔比約六成。

【19：00】陳永傑：出席準買家佔八成為首輪向隅客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席次輪銷售的準買家，佔八成為首輪的向隅客，主要揀細單位為主。他又指，雖然一連四日有多個新盤推售，合共推出逾660伙，但各盤賣點不同，相信不會造成直接競爭。

他續指，截至4月27日一手成交達580宗，按月升2.7倍，計及明日推售之新盤，相信4月一手成交可超越1,000宗。

今日MONACO MARINE 銷售112伙，包括14伙一房、72伙兩房，以及26伙三房，面積由326至713平方呎，折實售價821.5萬至1,942.2萬元，折實呎價23,481元至29,291元。整批單位折實平均呎價26,530元。

為應對疫情，發展商繼續安排於尖沙咀太子酒店超過300間獨立房間內進行銷售，同樣分A組及B組，A組為大手客，最多可購6伙，包括一個兩房連梗廚或三房；B組買家則至少須買入一伙，上限3伙。

MONACO MARINE分四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分為1A座、1B座，樓高35層，佔453伙，其餘4幢低座樓高6至8層。全盤共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎，包括一房至四房雙套房間隔。預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約十一個月。