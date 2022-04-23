啟德MONACO MARINE首輪推售308伙　即日沽出238伙

會德豐地產啟德MONACO MARINE今日（23日）進行首輪銷售，為第五波疫情下首個開售的全新盤。項目涉及308伙，其中306伙以價單形式出售，餘下兩伙招標，一房單位折實最平796.4萬元起。

為應對疫情，今日首輪銷售特意安排於尖沙咀太子酒店超過300間獨立房間內進行，每組準買家於獨立房間進行買樓程序。此外，今日設有大手客組別A1、A2組、及散客B組。

【21：40】截至晚上9時半，首輪銷售共售出238伙，佔價單發售單位數目近80%，套現近30億元。當中有4組大手買家購買兩伙，其中一組最大手買家斥資約3,167萬元購兩伙三房連儲物房單位。

【19：00】截至晚上7時前，據市場消息指，項目暫獲揀選182伙，佔總數近六成，尚餘124伙待沽。

【10：10】約上午10時許，就現場所見，已有約過百名準買家及代理等候入場，當中不乏年輕、家庭客。

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會德豐黃光耀︰A組約九成準買家出席

會德豐地產常務董事黃光耀早上表示，今日A組別約有九成準買家出席售樓活動，當中約有四組客買入兩伙，其中一組客買入兩個三房間隔單位，總值3,167萬。另外，梗廚的兩房單位，以及向海三房單位亦將近沽清，A組銷售時段已沽80伙，暫套現14億元。他預料，首輪銷情理想，有助重啟後市，成為疫後樓盤推售的指標。

由於向海類別單位銷情理想，黃光耀預告短期內會加推同類單位應市，並將有條件提價半成以上。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今日A組別約有九成準買家出席。﹙張浩維攝﹚

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計今日MONACO MARINE項目大機會「一鋪清袋」。今日大手客中不乏投資者，買入單位作長線收租之用。整體樓盤總計六成以上為用家，四成投資者。他估計樓盤日後收租回報率約有3厘。

疫情放緩，市場累積而久的購買力爆發，布少明相信市場有能力消化近日推出的四個新盤項目，認為發展商會採取「求售後求價」的銷售策略。預計今個月一手成交宗數有機會達到1,500宗。

中原︰估計逾10組買家有意認購兩間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，MONACO MARINE是疫情緩和後首個推售的新盤，買家出席率達八成，估計市場超過10組買家有意認購兩間。陳永傑續稱，疫情受控，多個大型新盤排隊開售，估計4月全月一手成交量可達1,200宗，按月升6倍。

↓↓啟德MONACO MARINE示範單位↓↓

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整批折實平均呎價逾25000元

今日首輪銷售的306個單位，包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，實用面積326至713平方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價23,177元至28,523元，整批折實平均呎價25,788元，

今日設有大手客組別A1、A2組。當中，A1組買家最多可購6伙，最少買兩伙；A2組買家最多亦可購6伙，最少買一伙，須為兩房連梗廚單位，或三房單位；至於B組散戶最多可買3伙。

MONACO MARINE分四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分為1A座、1B座，樓高35層，佔453伙，其餘4幢低座樓高6至8層。全盤共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎，包括一房至四房雙套房間隔。預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約十一個月。