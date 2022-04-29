運房局﹕一手私樓潛在供應增至9.9萬伙　創歷史新高

運輸及房屋局公布最新數據，截至今年3月31日，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量按季增加1,000伙至9.9萬伙，創歷史新高水平。有業界指，供應增加只是貨尾量增加導致的假象，熟地回落將預視未來中長線供應沒有保證，屬不利因素。

現樓貨尾增至十五年高位

當中，包括建築中但未售出的樓花單位約7萬伙，創歷史新高水平，按季增加1,000伙；已落成但仍未售出的現樓貨尾單位約1.4萬伙，按季增加3,000伙，創2007年第二季以來、近十五年新高水平。至於已批出土地並可隨時動工的熟地單位1.5萬伙，按季減少3,000伙。

首季施工量勁減七成

至於首季一手私人住宅施工量為3,800伙，較去年第四季高峰期1.41萬伙，按季減少73%；首季落成量為8,100伙，較對上一季3,200伙，按季增加1.5倍。

熟地減少 中長線供應無保證 屬不利因素

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，供應增加主要因為貨尾增加，料受疫情影響導致銷售進度緩慢，而建築中同樣未預售的單位估計也有同樣情況，因而按季有所增加。

此外，陳海潮指，熟地數字只有1.5萬伙，屬過去年八年來的新低。反映供應增加只是貨尾量增加導致的假象，熟地回落將預視未來中長線供應沒有保證，屬不利因素。