利嘉閣：今年首兩個月私樓動工量僅7伙　創紀錄新低

受新冠肺炎第五波疫情爆發及傳統農曆新年淡月影響，繼今年1月份出現「零動工」後，２月份私樓動工量依然緩慢，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數字，2月份只有一個私人住宅項目動工，涉及單位7伙。

而今年首兩個月，累計私樓動工只有7伙，較2021年同期的1,247伙大挫99.4%，亦為1996年有紀錄以來的同期新低數字。

數據顯示，2月份有一個私宅項目動工，為西半山薄扶林道86A至86D號，涉及單位總數共7伙。項目由宏安地產（1243）和投資者楊奮彬持有，擬發展為洋房項目。

今年首兩個月累計私樓動工只有7伙。（資料圖片）

此外，私人住宅落成量方面，2月份全港共有3個項目，涉及2,705個私人住宅單位落成，較1月份的4,607伙大減41%，但仍屬過去十八年同期最多。而今年首兩個月共有9個項目、涉及7,312伙私樓落成，較去年同期的1,251伙，按年激增逾4.8倍，屬2002年利嘉閣有紀錄以來二十一年同期最多。

首兩個月落成量7312伙 按年升4.8倍

2月份落成的項目，規模較大的天水圍WETLAND SEASONS BAY 1期至3期，合計涉及1,996伙；另外兩個項目包括長沙灣睿峰，涉及414伙，以及鴨脷洲利南道66號，提供295伙。

陳海潮指，2022年將有不少大型矚目項目可望取得入伙紙，估計包括火炭星凱‧堤岸（1,335伙）、啟德維港1號（1,059伙）、元朗THE YOHO HUB（1,030伙）、黃竹坑站晉環（800伙）、大圍柏傲莊 I（783伙）、屯門OMA BY THE SEA（517伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計2022年全年落成量可重上2萬伙以上，挑戰2018年後的四年高位。