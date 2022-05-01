利奧坊．壹隅今首輪賣138伙　暫沽51伙　43%買家為30歲或以下

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，趁「五．一」長假期進行首輪銷售，今以價單形式推售138伙，最平一伙開放式戶折實售約499.5萬起。項目累積收票約900張，超額5.5倍，今早9時多，首批準買家陸續到場排隊輪候揀樓。

【18：15】恒地：截至5時半51伙獲認購

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，截至今日5時半，暫獲認購51伙，佔可供銷售單位近四成，包括4伙開放式、41伙一房、5伙一房連儲房，以及一伙兩房，實用面積由208至382平方呎，套現近3.3億元。而用家及投資者約各一半。買家以年輕人為主，當中30歲或以下佔43%，不少為首置上車族。

恒地韓家輝（右）指，買家以年輕人為主，當中30歲或以下佔43%。

【17：00】截至5時許，暫售出約45伙

市場消息指，截至下午5時許，暫有45個單位獲揀選。

【14：30】截至2時半暫售出約30伙

市場消息指，截至下午2時半，暫售出30伙，佔可供銷售單位的22%。其中，買家之一的何太指，以約600萬元購入一伙一房單位，並指是贈予兒子作自住。她認為項目鄰近港鐵奧運站，交通方便，她亦相信樓價將繼續向上。

【13：00】暫售出約20伙

市場消息指，截至中午1時許，項目暫售出約20伙。

【10：45】中原：大手客擬斥1300萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，料利奧坊·壹隅今日可售出七成單位。客源九龍區佔七成，港島區客佔兩成。預計項目入伙後呎租可達50元至55元，料回報近三厘，今日出席投資者達三成，該行錄得一組客戶擬斥資1,300至1,400萬元購兩伙。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行今日出席客人主要來自九龍區，佔約六成，至於港島及新界區則佔約四成。至於投資客比例約五成，屬近期投資者比例較高的樓盤。此外，由於銀碼較細，客戶中佔約八成為年輕買家。

【利奧坊．壹隅示範單位】

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發展商今日安排於尖沙咀美麗華廣場進行銷售，首輪銷售138伙，包括17伙兩房、5伙一房連儲物室、108伙一房及8伙開放式，實用面積由208至382平方呎，價單定價由531.4萬至 998.2萬元，價單呎價由23,524元至27,168元，折實售價499.5萬至938.3萬元，折實呎價22,113元至25,538元。

利奧坊．壹隅合共614伙，標準戶設開放式至三房戶型，實用面積由206至447平方呎。另設34伙特色戶，包含開放式至三房戶，實用面積為184至800平方呎，連約50至380平方呎平台、及或173至490平方呎天台。預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。