家居裝修｜28萬打通河畔殘裝兩房戶　換上大自然春日家居

一對80後新婚夫婦，為置業儲蓄逾六年，婚後寧暫住男家，為的是儲夠百萬元首期上車。夫婦早前終於在沙田區入市，購入河畔花園一伙實用面積242平方呎的原則兩房單位。不過，由於單位較殘舊，夫婦決定進行全屋大翻新，花約28萬元換來光猛舒適的安樂窩。

據知，戶主原想單位走「工業風」，但與裝修師傅討論後，發現工業風或會令單位較暗沉，故改為採用大自然色系。大裝修後，全屋均以木色為主色調，牆身用淺藍綠色，地板則採用淺色木材，全屋變得光猛明亮。而舊有地磚、地腳線、鐵閘、窗台⽊通通拆走。

【裝修前】

由於單位面積較細，間兩間睡房會令全屋的活動空間變得狹窄，故戶主決定將單位打通作開放式設計，而客廳沙發與睡床之間則放置高木架，木架後安裝三大塊高清玻璃，令全屋透光度更高、視覺上更寬敞，同時仍有廳區與寢區的分間。

【裝修後】

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睡房加設地台 收納長長魚杆

至於睡房則加設了地台，增加收納空間。由於戶主喜愛釣魚，故地台位特意「一幅過」處理，好讓戶主可收納長長的魚杆。而油壓床下方及床下一級位置，足夠收納4個行李箱。床下一級位特設燈槽連 LED燈帶，以加強空間感。

浴室方面，由於原本的玻璃趟門較難清潔，且佔用空間，故師傅亦改以一塊窄身高清玻璃代替，配以浴簾，以防止淋浴時濺水，亦大大提升浴室的空間感。

據好師傅提供資料，是次裝修施工期大約3.5個月，全要是拆走全屋舊有地磚和地腳線、清拆廚廁原有設備、新造廚房吊櫃及地櫃、新造床架及地台、新造房陣位木假天花、安裝玻璃、全屋地台批盪、地台磚、牆身磚等等，總費用約28萬元。