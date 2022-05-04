鄧成波家族放售50物業　總涉額逾70億　九龍城長者屋減價一成

近年舖王鄧成波家族頻頻沽貨，市場新近再流出家族物業的放盤名單，涉及超過50項物業，放售金額逾70億元。名單上，部分物業近年一直在市場上放售，但個別新叫價較早前回落約一成。

九龍城長者屋減2億放售 月收租200萬

據市場流出的新一份鄧氏家族放盤名單，不少之前已在放售，並以市區舊樓、住宅為主，分布九龍城、油尖旺等地，佔整份名單比例超過一半。其次為商舖及工廈，以及少量停車場、商廈放盤。

當中最大額為九龍城聯合道18號蔚盈軒，屬長者服務式住宅，總實用面積約66,428平方呎，叫價約18億元，呎價逾2.7萬元。據了解，此物業去年曾叫價20億元，即最新叫價已回落一成或2億元。物業目前每月租金收入約200萬元，若以叫價18億元沽出，新買家料擁回報約1.3厘。

至於位處同一街道、聯合道25號的全幢舊樓，現以約9,600萬元放售，物業面積約4,834平方呎；聯合道6至8號舊樓則叫價1.6億元，涉及面積4,134平方呎。

↓↓部分放售物業名單↓↓

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至於位於觀塘開源道50 號利寶時中心地下1及2號工作室，面積約2,076平方呎，叫價則由去年的1.2億元，降至最新的1.02億元，減幅約15%。

多項叫價逾5億 涉舖位、工廈及停車場

金額計，名單上不乏叫價逾5億元的大額貨，如灣仔駱克道偉德大廈一籃子舖位及樓上單位，叫價逾6億元，涉及20,323平方呎，當中地下至二樓舖位部分叫價更高達約5.5億元；佐敦德興街寶來大廈一籃子住宅單位及部分停車場，佔全幢大廈逾51%業權，叫價約5.27億元。

此外，工廈物業如葵涌健康街15至23號泉基工業大廈一籃子單位，面積約12.84萬平方呎，現叫價約7.19億元，每月租金收入約56.42萬元；同區永基路26至30號永昇工業中心約90.1%業權，則以5.04億元放售，涉及約20.22萬平方呎。

至於早前以13億元放售的荃灣海濱廣場、以及傳獲15億元洽購的荃灣汀蘭居服務式住宅，則未有列在是次放售名單之上。