鄧成波家族3.5億沽紅磡一籃子工廈　迷你倉STORHUB接貨

舖王鄧成波家族再度大手沽貨。由鄧氏家族持有的紅磡馬頭圍道一籃子工廈樓面，新近以3.5億元易手，新買家為迷你倉集團STORHUB。

上述易手的一籃子工廈樓面位於紅磡馬頭圍道21號義達工業大廈之內，該工廈與家維邨僅一條馬路之隔，亦鄰近去年9月熱賣的桂洪集團紅磡新盤曼翹，涉及易手的樓面包括地下3個落貨位、1樓A及B室、2樓B、C、D室、4樓至6樓B室，以及地下7個車位，在上月28日以3.5億元賣出。

至於新買家為STORHUB（SELF-STORAGE）SEVEN LIMITED，即迷你倉集團STORHUB。資料顯示，該迷你倉集團現時有3間分店，分布在柴灣、沙田及荃灣，全部均為自置物業，提供24小時自由存取服務。此外，該公司未來亦將於長沙灣、紅磡、觀塘及新蒲崗設立分店。

翻查資料，義達工業大廈於1972年落成，樓高12層，全幢提供49.4萬平方呎。

上周3050萬沽葵涌工廈全層

至於上述義達工業大廈的原業主為百鴻國際有限公司（POLYHOPE INTERNATIONAL LIMITED），其公司董事包括葉少萍、鄧耀邦、鄧耀昇，均為鄧成波家族成員。

此外，鄧氏家族近日亦有沽售工廈物業，如上周以3,050萬元沽出葵涌和宜合道123至129號聯發工業第三大廈低層全層，面積約1.47萬平方呎，成交呎價約2,074元。新成交價較八年前買入價2,700萬元高出13%。