利奧坊．壹隅明次輪賣18伙　入場費662萬　永光苑周日招標5伙

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，於「五．一」長假期首輪推售138伙， 至今累沽57伙、套現逾3.68億元後；恒基營業（二）部副總經理倫國新表示，項目明日（5日）展開次輪開售18伙；周六（7日）再推售5伙，全數為一房單位，分布在1座及2座，以先到先得形式開售。又預告設於28樓的連天台特色戶，將以招標形式推出。

利奧坊．壹隅明售18伙

據悉，利奧坊．壹隅明日次輪銷售18伙， 全數為一房戶，實用面積由264至328平方呎。價單訂價由704.3萬至856.6萬元，價單呎價由24,791元至27,212元，以最高6%折扣計，折實售價662萬至805.2萬元，折實呎價23,303元至25,579元 ，折實總值約1.36億元。

【利奧坊．壹隅示範單位】

永光苑周日招標5伙三房戶

至於，永光地產及活明發展合作的跑馬地永光苑，今公布最新銷售安排，以招標形式推售5伙，於本周日（8日）起招標。相關單位包括11樓、21樓、26樓、27樓及29樓的B室，全屬三房戶，實用面積同為701平方呎。項目上月累售3伙，套現近3,933.7萬元。