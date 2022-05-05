樂風夥外資基金15億收購尖沙咀舊樓　擬重建甲級商廈

近年頻頻在市區進行舊樓收購的樂風集團，新近夥拍加拿大投資基金BentallGreenOak及英國基金公司施羅德資本，斥資逾15億元收購尖沙咀漢口道舊樓的大部份業權，每呎樓面地價約12,953元，項目擬重建甲級商廈。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目位於尖沙咀漢口道31至37號，距離尖沙咀港鐵站A出口僅約2分鐘步程，毗鄰大型商場、五星級酒店及甲級商廈。

樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，該地盤面積約9,650平方呎，規劃為商業 (甲類) 地盤，總可建樓面面積約115,800平方呎。整個地盤的總收購價逾15億元，即每呎樓面地價約12,953元。

欠一伙未收購 已開展強拍程序

他續指，集團已收購項目大部份不可分割業權，目前尚餘一伙未能達成共識的單位，集團已開展強拍程序的預備工作以統一業權。

翻查資料，BentallGreenOak及施羅德資本近年也有投資香港物業市場，如在2021年7月以26億元買入向九倉收購荃灣有線電視大樓及One Midtown的一籃子工業物業及停車位。該批工業物業樓面約56.82萬平方呎，連122個車位。