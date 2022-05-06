嘉匯900伙沽清　最後一伙複式6665萬沽　瓏珀山 II 招標再沽2伙

嘉華國際（0173）旗下啟德嘉匯，入伙近三年，新近以招標形式沽出最後一伙複式戶。嘉匯全盤900伙沽清，連同車位套現共逾104億元。

是次成交為9座37樓及38樓A室，實用面積1,994平方呎，連450平方呎平台，單位連兩車位以6,665萬元售出，呎價33,425元。

嘉匯2017年2月推出市場，設有4座大廈，合共提供900伙，主打一至兩房戶型，實用面積300至2,000餘平方呎不等。

啟德嘉匯全盤900伙沽清。（資料圖片）

瓏珀山第2期再沽2伙

另外， 新地（0016）沙田多石街瓏珀山第2期， 自4月中公布樓書，隨即推出45伙招標，繼上周連沽3伙後，項目剛再以招標售出兩伙。成交價介乎約2,201萬至2,211.4萬元，合共套現約4,412.4萬元，呎價逾兩萬元。

是次成交為King Tower 2的22樓A室 ，實用面積1,061平方呎，屬四房間隔，成交價2,211.458萬元，呎價20,843元，暫屬項目售價新高；另外，King Tower 2的22樓E室 ，實用面積1,056平方呎，屬四房間隔，成交價約2,201.04萬元，呎價20,843元。