康城MONTARA兩房SSD鬆綁即沽　帳面速賺234萬｜單位直擊

疫情緩和，加快二手樓市交投。將軍澳日出康城MONTARA有部分業主在滿三年SSD期限後，隨即止賺離場，其中一伙兩房戶以990萬元易手，三年帳面賺234萬元離場。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交單位為MONTARA 2B座低層B室，實用面積540平方呎，屬兩房間隔，可望少量海景。原業主3月開始放盤，原叫價1,020萬元，放盤近2個月，終以990萬元易手，呎價約18,333元。

原業主2019年5月以約755.9萬元購入上址，持貨約三年，帳面獲利約234.1萬元，升幅約31%。從單位相片所見，景觀開揚，可望少量海景 。

↓↓日出康城MONTARA成交單位相片↓↓

另一成交 SSD鬆綁即沽 帳賺 162.8萬

另外，同屋苑亦錄一宗同類型成交， 單位為2B座低層D室，實用面積483平方呎，屬兩房間隔，單位4月開始放盤，放盤近1個月，原叫價920萬元，終以850萬元易手，呎價約17,598元。原業主2019年5月以約687.2萬元購入上址，持貨約三年，帳面獲利約162.8萬元，升幅約24%。