CCL報182.74點按周升0.92%　港島樓價率先重返新年前水平

中原城市領先指數CCL最新報182.74點，按周升0.92%，連升2周共1.88%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價持續上升，CCL八大指數齊升2周，是2021年8月（39周）以來再現。預料短期目標將繼續上升至184點，有望重返今年新年時水平。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）連升3周，為2021年8月（38周）以來首見。

CCL Mass報184.71點，連升3周，按周升0.99%，累升2.30%。CCL（中小型單位）報182.69點，同樣連升3周，按周升0.99%，累升2.08%。CCL（大型單位）報182.99點，按周升0.59%，連升2周共0.93%。

港島樓價五周累升4.49%

至於按地區劃分，港島樓價率先重返新年前水平，港島CCL_Mass五周累升4.49%，報188.20點，按周升2.40%，升幅4周以來最大。九龍CCL_Mass五周累升3.16%，報177.95點，按周升0.24%。

新界區方面，新界西CCL_Mass五周累升3.11%，報170.90點，按周升0.09%，新界東CCL_Mass五周累升1%，報196.79點，按周升1.60%，升幅22周以來最大。