SEA TO SKY 10伙撻訂貨重售　吸逾百人搶購　人龍延至紅磡站天橋

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY，上月錄得10宗撻訂個案，主要為兩房至四房的海景戶。發展商今日（6日）重新發售10伙撻訂單位。

10伙撻訂貨3小時全數沽清

從代理提供的現場相片可見，約在傍晚6時許，該批單位吸引超過百名準買家及代理排隊，等候登記及揀樓，人龍一直由紅磡置富都會商場中庭的售樓處，延伸至港鐵紅磡站外天橋位置。市場消息透露，現場有逾200組買家到場登記，即大約每20組客爭一伙。

截至晚上9時半，據市場消息指，日出康城SEA TO SKY 10伙撻訂單位已全數沽清，套現約1.5億元。

【SEA TO SKY 撻訂單位重售場面】

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上述10伙獲「搶購」的撻訂單位，分布1至3座，當中以三房佔8伙，其餘兩房及四房各佔一伙，​實用面積介乎468至1,054平方呎​。面積最大為3座43樓A室，實用面積1,054平方呎，屬四房間隔。

據成交紀錄冊顯示，該批單位原於2020年至2021年5月賣出，全部已簽正式買賣合約，成交金額介乎790.7萬至1,967.9萬元，惟上月遭到撻訂，由於大部份買家選用建築期付款，料遭沒收5%至10%的訂金，殺訂金額共逾千萬元。