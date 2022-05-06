差估署：大埔私樓空置率8.8%冠絕全港　九龍城空置量急升近4000伙

差估署公布《香港物業報告2022》的完整版本，數據顯示，截至2021年底，全港私人住宅整體空置量為50,164伙，空置率約4.1%，按年減少0.2個百分點。而按地區劃分，大埔再度成為全港住宅空置率最高的地方，空置率高達8.8%；至於九龍城（包括啟德）則出現急升情況，按年大增3,888個空置單位，空置率急升至7.4%

截至去年底，大埔空置私人住宅單位數目為3,529伙，佔區內總存量39,924伙約8.8%，為全港空置比例最高的地方。不過翻查資料，2020年大埔的私樓空置量為4,372伙，空置率高達11.2%，反映大埔區的空置情況有所改善。

西貢連將軍澳空置率升至7.5%

至於私樓空置率超過7%的地區有兩區，包括西貢（包括將軍澳）及九龍城（包括啟德），兩區空置私樓數目為5,661及8,512伙，空置率分別為7.5%及7.4%，為本港空置率第二及第三多的地區。

而翻查對上一年數字，西貢2020年底空置量為4,918伙，空置率6.9%，即按年明顯上升743伙及0.6個百分點；而九龍城2020年底空置量為4,624伙，空置率4.1%，即按年大升3,888伙或3.3個百分點。

三區均為供應重鎮 多個新盤入伙

事實上，上述三個地區近年均為私人住宅的供應重地，如大埔白石角有多個新盤落成入伙，不過使用量開始提高，令空置情況改善。而將軍澳日出康城也不少新盤陸續入伙，惟部分期數依然正在興建中，估計西貢區空置數目未來有機會增加。

至於九龍城的空置數字今年錄得急升，估計與區內多個新盤入伙有關，如提供1,006伙的啟德嘉峯匯在2021年11月開始入伙，而同區提供667伙的尚‧珒溋，也在同月入伙。