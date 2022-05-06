錦上路站柏瓏 II 戶型詳情曝光 一房戶最細351呎起
撰文：蔡偉南
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信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I 銷售熾熱，在開售六天首兩輪銷售中，已沽出710伙，佔全盤逾99%。發展亦趁勢推出項目第1B期柏瓏 II，並於今日（6日）晚上公布項目戶型詳情，一房戶最細351平方呎起。
該盤由3幢5座分層住宅大廈組成，共提供805伙，實用面積由351至977平方呎。按戶型劃分，主打的兩房佔453伙，實用面積444至551平方呎，一房戶佔152伙，實用面積351至389平方呎。兩類戶佔樓盤單位約56%及約19%。
大單位方面，三房戶佔169伙，實用面積668至832伙，而柏瓏I未有提供的四房戶也首度推出，涉及31伙，實用面積974至977平方呎。三房戶及四房戶分別佔樓盤單位約21%及3.9%。
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