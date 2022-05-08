吳業坤突宣布婚訊　兩年前518萬購屯門新盤上車　需押後半年入伙

人稱「坤哥」的藝人吳業坤，昨突然於社交網站宣布婚訊。回看吳業坤自小在樂富公屋長大，加入娛樂圈後賺得第一桶金，於2020年斥約518.3萬元購入屯門新盤OMA by the SEA一個樓花單位，成功上車、晉身成為業主。

據資料，吳業坤當日購入的OMA by the SEA 1座中高層單位，實用面積351平方呎，開放式間隔，以518.3萬元成交價計，實用呎價約14,766元，據知他是以首置名義入市，入市需付印花稅約15.5萬元。

他早年曾接受媒體訪問表示，一直希望能「上車」買樓，希望買入三房單位，讓其母及妹妹各佔一間房。不過，參考OMA by the SEA的關鍵日期，已由原定今年6月延後至今年12月，即延後半年，未知吳業坤當日購入單位是打算投資收租，或是用作築愛巢之用。

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屯門OMA by the Sea，位於青山公路大欖段166號，合共兩座、提供517伙。發展商永泰地產（0369）上月回覆《香港01》查詢時指，OMA by the Sea 因建築期內受惡劣天氣及不可抗力等因素影響，項目之認可人士按買賣合約條款批予項目的關鍵日期，由原定今年6月30日，順延至今年12月26日。

永泰又指，項目現時工程進度理想，將力求在切實可行範圍內盡快取得入伙紙及完成有關項目。