疫情下3新盤延遲交樓　涉逾2700伙　屯門項目遲半年入伙

第五波疫情持續三個月，不少工程的施工進度受延誤，部分新盤需推遲交樓日期。據統計，至少3個新盤要延後兩個月至半年才能交樓，受影響的單位涉逾2,700伙。其中，以屯門帝御系列伙數佔最多，同區OMA by the Sea延期最長。

帝御系1782伙 延後約兩個月入伙

由香港小輪（0050）與帝國集團合作發展、恒地（0012）負責銷售的屯門掃管笏帝御系列1至3期（包括帝御．金灣、帝御．星濤、帝御．嵐天），合共涉及1,782個單位。據樓書資料，三期項目原定預計關鍵日期為今年4月，惟入伙期最新延至今年6月底，即延後大約兩個月。

至於永泰地產（0369）屯門掃管笏OMA by the Sea，合共517伙，項目原定今年6月入伙，惟據樓書顯示，關鍵日期押後至今年12月底，即延期約半年。

永泰回覆《香港01》查詢時指，OMA by the Sea 因建築期內受惡劣天氣及不可抗力等因素影響，項目之認可人士按買賣合約條款批予項目的關鍵日期，由原定今年6月30日，順延至今年12月26日。永泰又指，項目現時工程進度理想，將力求在切實可行範圍內盡快取得入伙紙及完成有關項目。

睿峰2月取得入伙紙 預計5月交樓

至於原由內房恒大（3333）持有、現已轉讓予鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），涉及414伙，原預計去年10月底入伙，惟已更新為今年5月入伙，即延後約半年。早前有傳項目的渠務出現問題。

直至今年2月中旬，發展商表示，2月8日已獲批入伙紙，有信心項目工程進展保持順利，預計5、6月可交付物業。就樓盤現場所見，項目的棚架及圍板等已經拆除。

由於新盤買家如採用建築期付款，一般需要在收樓前數月開始準備上會、承造按揭，若然在按揭批出後逾三個月才收樓，或有需重新進行入息審查。