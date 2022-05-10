佳兆業貝沙灣洋房遭接管人放售　市值2.8億　較五年前跌價兩成

內房相關人士持有的超級豪宅，遭接管人推出放售。由佳兆業（1638）相關人士於2017年透過「買殼」形式以約3.5億元購入的薄扶林貝沙灣洋房，新近遭接管人委託代理推出招標，物業現市值約2.6億至2.8億元，較五年前買入價低7,000萬至9,000萬元。

世邦魏理仕表示，貝沙灣貝沙徑17號屋連屋頂平台及車庫，獲接管人委託公開招標，截標日期為6月29日，物業按現狀交吉出售，屬貝沙灣第三期發展，樓高兩層，實用面積約3,953平方呎。物業內設旋轉樓梯貫通上下兩層，地下大廳擁約4.7米特高樓底。

洋房1樓原則設有四個套房，經裝修改動後現為娛樂室及套房，娛樂室可望海濱長廊及全海景。物業同時設私人花園及屋頂平台，車庫位置則設有兩個停車位。

↓↓貝沙灣貝沙徑17號屋放盤相片↓↓

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五年前3.5億買殼 今年公司初遭接管

據悉，洋房原業主為滙萬發展有限公司（MILLION LINK DEVELOPMENT LIMITED），公司董事原為佳兆業執行董事麥帆，於2017年透過買賣公司股權（俗稱買殼）購入上述洋房，當時市傳成交價約3.5億元，成交呎價高達88,540元。

不過，該公司在今年初遭申請接管，隨後3月份更改公司董事，目前該公司的董事包括兩位接管人BORRELLI, COSIMO及戴紹宏。

貝沙徑五年僅兩宗買賣 呎價逾5萬

世邦魏理仕指，貝沙灣分為高密度住宅及獨立屋部份，其中獨立屋部份供應較少，二手市場放盤及成交罕見。過去五年，貝沙灣三期貝沙徑之成交只有兩宗，成交呎價介乎54,414元及58,058元，而位於五期貝沙山徑近期於疫情期間的成交呎價高見64,000元。