紅磡豪宅半年遭抵押十次　終淪銀主盤低市價16%放售｜單位直撃

紅磡昇御門一伙高層四房大單位，遭業主當作「提款機」，短短半年至少加按10次，借貸接近500萬元，最終因業主無力還債，單位淪為銀主盤。近日單位被銀主推出市場放售，意向價2,277萬元，較市價低約16%，亦較八年前買入價低約2%。

市場消息透露，上述銀主盤為紅磡昇御門2座高層B室，實用面積1,306平方呎，採四房間隔，單位新近淪為銀主盤，意向價約2,277萬元，呎價17,435元。

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叫價較市價平至少200多萬

據區內代理消息，單位的意向價屬低於市價，目前同類型單位的市值介乎2,500萬至2,700萬元，即上址低市價約9%至16%。代理指，上述單位早於2020年9月在市場放售，當時意向價3,300萬元。

至於原業主於2014年4月斥資2,323.24萬元買入上述單位，即最新叫價較八年前買入價，帳面低46萬或約2%。

另有資料顯示，上述單位在2021年5月至2021年12月半年間，至少10次抵押，並向財務機構貸款，合共涉及492萬元。其中5月及9月份，業主向同一財務機構分別貸款120萬及125萬元；而其餘8次貸款，每次涉及金額20萬至60萬元。