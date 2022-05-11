華大酒店等9億賣西環華麗都會酒店　美資基金安祖高頓等承接

今日（11日）公布以14.2億元收購荃灣汀蘭居的華大酒店（0201），該集團聯同順豪物業投資（0219）、順豪控股（0253）聯合公布，以9億元出售西環華麗都會酒店。新買家為美資基金安祖高頓（Angelo Gordon）及經營共居空間的WEAVE LIVING的合組財團。

據公告資料，截至2021年12月31日，華麗都會酒店的估值為7.7億元。而物業所處地皮於2008年以成本約1.98億元買入，其後自行開發為酒店。

華麗都會酒店位於皇后大道西338號，為一幢於2015年落成、29層高的酒店，總建築面積約60,150平方呎，成交呎價14,960元，項目提供共214間客房、一間餐廳、多個停車位。物業涉及多份政府租契，年期均自1857年9月1日起計999年，該地段現時應付地租為每年22元。

80%出售資金用作收購汀蘭居

華大酒店等指，出售事項產生的預計所得款項總額約5.3億元，其中20%預計用作本集團的營運資金。而其餘80%將用作2022年12月31日或之前收購香港的酒店物業的儲備。該集團目前正就荃灣汀蘭居進行磋商。

翻新酒店作共享空間 明年第三季開業

至於買家之一的WEAVE LIVING表示，上述西環華麗都會酒店為集團2022年內的第三宗物業收購，集團在香港及新加坡的物業組合已擴大至共9個物業。WEAVE LIVING 創辦人兼集團行政總裁 Sachin Doshi表示，集團未來數月會於亞太區內其他主要城市繼續擴展。

WEAVE LIVING又表示，將為西環華麗都會酒店作全面翻新，將現時214間客房改裝成配套完備及租期靈活的現代住宿空間，如同WEAVE LIVING的其他項目，物業也將提供集團的一價全包住宿方案、面積寬敞及設備齊全的共享空間。物業預計將於2023年第三季開業，並將成為集團在港島中西區的第三個項目。