鄧成波家族14億沽荃灣汀蘭居　帳蝕2.6億　華大酒店等接貨

華大酒店（0201）、順豪物業投資（0219）、順豪控股（0253）聯合公布，以約14.2億元收購荃灣汀蘭居。公告指，該物業在2021年12月15日的估值為24.6億元。換言之，是次成交價較去年底估值平逾10.4億元。

汀蘭居為「舖王」鄧成波家族旗下全幢服務式住宅，提供436間客房計算，以上述收購價計，即平均每間房價值約325.68萬元。

鄧氏家族五年買入 前年23.8億放售

資料顯示，鄧成波於2017年以16.8億元購入上述物業，並在2020年9月份推出放售，意向價高達23.8億元，惟一直未獲承接，放盤一年半，以上述收購價計，物業現帳面貶值2.6億元或15%。

鄧成波家族的荃灣汀蘭居，放售近一年半，現帳面蝕2.6億元賣出。

買賣涉多條條款 包括終止酒店經營協議

是次交易涉及不少條款，據公告資料，買賣需要在完成日期前五個營業日符合指定先決條件方可作實，如酒店經營協議終止、酒店牌照已續期且有效存續等。若先決條件未獲達成，買方可選擇延後至完成日期後不超過60個營業日的日期。

同時買方可終止買賣協議，在此情況下，賣方應在收到買方之書面要求後5個營業日內，將或安排將保證金退還給買方（不附帶任何利息或費用），保證金退還後，買方及賣方不得對任何其他方提起進一步申索或訴因。

3月轉作隔離酒店 爆租約糾紛

位於荃灣青山公路汀九段的汀蘭居，樓高12層，總樓面面積約 21.6萬平方呎，提供436個開放式單位，房間面積介乎約300至450平方呎，部份備有獨立廚房，另有餐廳、會所及車位。物業於2015年初進行翻新，當中2至4樓、共48間客房改作青年共居空間，提供192個宿位，並命名為Commune，其餘為服務式住宅。

今年3月份，荃灣汀蘭居被徵用作隔離酒店，逾百名租客被要求於數周內遷出，部分租客拒搬後被斷水斷電，爆出租約糾紛。至4月初部分租客獲酒店安排，以合約餘下租金的雙倍金額作為賠償，有個別居於汀蘭居逾十年的租客終獲賠約20多萬元，事件才告一段落。

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