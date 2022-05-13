CCL報181.25點按周跌0.81% 中原料樓價繼續窄幅遞升
撰文：蔡偉南
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中原城市領先指數CCL報181.25點，按周跌0.81%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預計，樓價走勢反覆向上，兼繼續窄幅遞升，CCL短期目標由182點上升到184點。
至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.31點，按周跌1.30%。CCL（中小型單位）報180.56點，按周跌1.16%。而CCL（大型單位）最新報184.75點，按周升0.96%，連升3周共1.90%。
四區樓價按周齊跌
按地區劃分，四區樓價齊升2周後單周齊跌，走勢各自反覆上升。港島CCL_Mass報186.83點，按周跌0.73%，結束2周連升。九龍CCL_Mass報175.75點，按周跌1.23%，結束3周連升。
新界西CCL_Mass報167.65點，按周跌1.91%，結束2周連升。新界東CCL_Mass報193.92點，按周跌1.46%，結束2周連升。
樓價見底回升6周計，CCL累升2.20%，CCL Mass累升1.78%，CCL（中小型單位）累升1.94%，CCL（大型單位）累升3.53%。港島CCL_Mass累升3.73%，九龍CCL_Mass累升1.88%，新界西CCL_Mass累升1.15%，新界東CCL_Mass累跌0.48%。