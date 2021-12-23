鼎珮接手長沙灣恆大‧睿峰　平安夜前向四大代理行發放1700萬佣金

原由內房恒大 （3333）及鼎珮集團（VMS）共同合作發展的長沙灣新盤恆大．睿峰（THE VERTEX），早前因拖欠代理佣金而被大型地產代理行追討。不過在10月中該新盤全數權益已轉讓予鼎珮集團，一眾代理行亦暫停追討佣金。而據最新消息，中原、美聯、利嘉閣、港置四大代理行，亦已獲發放相關樓盤的佣金，合共涉及逾1,749萬元。一眾代理可以過一個快樂聖誕。

今日（23日）傍晚時段，中原、美聯、利嘉閣、港置四間地產代理行分別公布，長沙灣東京街29號恆大．睿峰的發展商已發放佣金。其中中原佣金金數最多，涉約509.8萬元，其次為利嘉閣，涉480.29萬元，而美聯及港置分別為約329.6萬及429.75萬元。

負責發放佣金的發展商代表，包括項目合夥人馬宣義、項目代表陳玉成，其中陳玉成為地產界人士，過去曾擔任永泰地產發展執行董事兼營業及市務總監，有銷售一手樓盤經驗。

屯門恆大•珺瓏灣再被追佣金 中原及利嘉閣入稟追逾2470萬元

雖然上述代理行已收到鼎珮集團就恆大．睿峰（THE VERTEX）發放的佣金，但拖欠佣金一事仍未完結。如恒大另一新盤屯門恆大•珺瓏灣，在本月17日遭到中原和利嘉閣入稟追討佣金，中原涉及的單位66個，被拖欠853.4萬多元；而利嘉閣涉及的單位共96個，涉及1620.7萬多元。兩者共涉及約2,474萬元。