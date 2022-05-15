錦上路站柏瓏 II 加推138伙　一房折實售625萬起

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II，上周五公布首張價單168伙後，兩天累收逾1,500票，超額認購約8倍。發展商今日（15日）加推第二張價單，涉及138伙，折實售625萬元起。

今加推的共138伙，包括32伙一房、70伙兩房、36伙三房，價單定價744.3萬至 1,813.1萬元，價單呎價20,859元至23,690元， 扣除最高16%折扣優惠後，折實售價625.21萬至 1,523萬元，折實呎價17,521元至19,900元。

柏瓏 II 第二張價單的折實平均呎價18,483元，較首批折實均價17,898元，高約3.2%。

左起信置田兆源、中海游偉光、嘉華溫偉明、信置楊文

是次加推的入場單位為1座1樓B9室，實用面積351平方呎，一房開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實售價625.21萬元，折實呎價17,812元；最貴一伙為1座11樓A2室，實用面積826平方呎，三房一套連工作間連洗手間及儲物室，此開則屬首度推出，折實售價1,523萬元，折實呎價18,438元。

柏瓏 II 上周五公布首批168伙，折實售價由624.96萬至1,767.52萬元，折實呎價16,638元至19,567元，整批折實平均呎價17,898元，較柏瓏 I 略高1.64%。

有別於柏瓏 I ，柏瓏 II 提供兩種全新戶型，包括「柏瓏至尊」四房一套連工作間（連洗手間）單位，實用面積974至977平方呎，共31伙。另一戶型是三房一套單位，共涉29伙。項目樓花期約三十個月。

瓏碧不排除短期加推

至於內房碧桂園地產（香港）旗下九龍城瓏碧，截至今（15日）日展銷廳及示範單位累計參觀人數逾3,000人，不排除短期加推。

碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐指，九龍城區內六年未有全新盤供應，瓏碧首張價單八成以上的單位均為1,000萬元以下，其中8間兩房單位中，有7間折實售價低於1,000萬元，適合年輕分支家庭及投資者。