瓏碧加推20伙　折實售569.6萬起　增「兩年免息免供」吸客

由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，再加推第二張價單，涉及20伙，折實售569.6萬元起，整批折實平均呎價為25,453元。項目又新增「兩年免息免供」優惠，吸引買家入市。

新加推的20伙，主要為中高層，面積介乎213至414平方呎，價單定價由657萬至1,255.3萬元，價單呎價由27,116元至31,207元，扣除最高13%折扣，折實價介乎569.6萬至1,092.2萬元，折實呎價23,593元至27,056元。

第二張價單的折實平均呎價為25,453元，較首批折實均價24,520元，高約3.8%。

碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，是次加推的20伙，計及樓層及景觀因素後，屬原價加推。綜合兩張價單，約九成單位售價低於1,000萬元。另外，項目將新增「東鐵過海超級 80%第一按揭」及「兩年免息免供」，以方便買家入市。林曉箐預計，項目最快本周末展開銷售。

項目加設的「90 天現金超級按揭付款計劃」及「建築期超級按揭付款計劃」，買家可享指定之財務機構提供最高八成第一按揭，貸款年期最長25年，首二十四個月免息免供。