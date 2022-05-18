何文田晟林連沽3伙、套現逾2300萬　佐敦本木兩房呎售3.3萬

九龍區近日掀新盤戰， 貨尾盤亦加入戰團，何文田喇沙利道6號盤晟林，兩日來以招標形式連沽3伙，套現近2,325萬元。

據成交記錄冊資料顯示，是次成交單位為15樓B室，11樓E室，以及10樓F室，分別屬一房及兩隔，實用面積297至414平方呎，成交價約666萬至980.8萬元，呎價約21,764元至23,690元。

晟林5月至今已累沽12伙，成交價介乎約666萬至999.9萬元，平均呎價逾2萬元，暫套現逾1.06億元。

2018年入伙的晟林，發展商原為內房福晟國際（0627），惟因其陷入債務違約問題，今年1月份被要求立即償還逾3.7億元的貸款，晟林的部分單位亦被接管，並重新推出放售。

恒地敦德成街單幢盤本木，新近以1700萬沽兩房戶，呎價屬開售以來次高。

本木兩房1700萬沽 呎價屬次高

另外，恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，新近以1,700萬元沽一伙兩房戶，為23樓A3室，實用面積511平方呎，連376平方呎天台，成交呎價約33,268元，為項目開售以來呎價次高。

本木全盤涉172伙，開售至今累售156伙，佔可供發售單位170伙近92%，套現近15.5億元。。