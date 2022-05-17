家庭15萬入住大埔6000呎皇宮屋　連1800萬豪裝、超巨型主人房

不少名人居住的大埔比華利山別墅，近日錄大額租賃個案，有連逾千萬豪華裝修的「皇宮屋」近日以每月15萬元租出，呎租25元。據知新租客為區內大家庭。

逾億元皇宮屋 業主為低調女富豪

據代理所指，租出的大埔比華利山溫莎道雙號屋，屬屋苑「皇宮屋」，實用面積5,943平方呎，五房三套間隔，連約383平方呎花園、1,586平方呎天台，及提供6個車位的特大車庫。洋房外望船灣海景及八仙嶺山景。由於面積大，故以月租15萬元計，呎租僅25.2元。

據了解，上述皇宮屋當年一手發售時，找來本地著名室内設計師梁志天按照西半山天匯作為設計藍本，裝修費高達1,800萬元。洋房2015年由本港低調女富豪以1.157億元買入，以新租金15萬元計算，租金回報約1.6厘。

【大埔比華利山皇宮屋直撃】

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設桑拿房、內置升降機

從相片可見，洋房內部裝潢華麗，大廳樓底逾20呎高，客廳設電子壁爐，飯廳有入牆酒櫃，內置私家升降機駁通車庫及樓上三層。而2、3樓為套房，單是主人房逾400平方呎，而其中一間房設有蒸氣桑拿房。至於天台亦設有按摩池。

大埔比華利山別墅合共有535幢洋房，當中12間為「皇宮屋」，主要座向東、東北，望船灣、八仙嶺及觀音像方向，早已全數沽出，買家多為低調富豪。由於屋苑戶戶設車位，駕車可直達大屋地庫，私隱度高，故吸引不少藝人居住，如謝安琪、江美儀等。