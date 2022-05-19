倒錢落海｜恆大‧珺瓏灣2期三日連爆14宗撻訂　眾買家損失共363萬

由內房恒大（3333）發展、位於屯門掃管笏之恆大‧珺瓏灣2期，過去3日內錄得14宗撻訂個案，涉及總樓價超過7,200萬元，料一眾買家合共損失約363萬元的訂金。

據成交紀錄冊顯示，該批單位主要為開放式至兩房間隔單位，​實用面積介乎223至461平方呎的單位​，賣出日期由2020年至2021年1月，全部單位已簽正式買賣合約，成交金額介乎394萬元至714.6萬元，合計14伙單位，總成交價涉及約7,262.8萬元。

14伙撻訂貨涉7262萬 發展商提價6.3%

惟有關交易於5月16及18日列為終止交易，大部份買家選用建築期付款方法。料上述買家遭沒收5%訂金，殺訂金額共約363.14萬元。其後，發展商單位提價約最少6.3%，並落實於周日（22日）起，採用先到先得形式重售上述單位。

GRAND MARINI連撻兩宗 損失235萬訂金

此外，會德豐地產旗下日出康城GRAND MARINI，錄得2宗撻訂個案，單位為2A座33樓及35樓C室，實用面積749平方呎，屬三房間隔。單位於2019年9月，分別以1,172.5萬及1,174.8萬元沽出。惟有關交易於5月18日列為終止交易，料買家已撻大訂，料買家損失樓價10%，各涉逾117萬，合共遭發展商沒收近235萬元訂金。

其後，發展商單位提價約14.4%，並落實於周日（22日）起，採用先到先得形式重售上述單位。