新世界元朗「私人居屋」申建312伙　平均每伙486呎

新世界（0017）去年12月成立非牟利房社企「新世界建好生活」，並捐出地皮擬建首個私人資助房屋項目，被外界譽為「私人版居屋」。發展商已向城規會遞交相關發展申請，項目擬建312伙。

上述地盤面積約78,622平方呎，當中政府土地佔27,384平方呎，擬以地積比率7.4倍發展，總樓面約212,851平方呎。當中住宅部分涉及151,517平方呎，涉及一幢樓高不多於25層的分層住宅大廈，提供312伙。

新世界：提供「質素及呎數兼備」可負擔房屋

以上述住宅總樓面及伙數計算，粗略估算平均每伙面積約486平方呎，而發展商較早前也公布項目將提供一房至三房戶，實用面積約300至550平方呎。至於非住宅部分佔61,334平方呎，為一幢用作藝術品儲存、樓高不多於3層的建築物。

申請人指出，上述項目將用作支援首次置業的合資格買家，又指將提供嶄新「質素及呎數兼備」的可負擔房屋。

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新世界在本周中亦率先公布，上述項目擬以市價五折至六折出售，最快可於2023年動工，最早2027年落成。