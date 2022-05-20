CCL報181.84點按周升0.32%　短期試184點　新界東樓價創13周新高

中原城市領先指數CCL報181.84點，按周升0.32%，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數7周內錄4次齊升，樓價反覆向上，展望CCL繼續窄幅遞升，短期目標由182點上升到184點。

東鐵綫過海段通車消息 利好新界東樓價

按地區劃分，受惠東鐵綫過海段即將通車的消息，本周新界東CCL_Mass創13周新高，最新報197.42點，按周升1.81%，升幅24周以來最大。新界西CCL_Mass報170.68點，按周升1.81%，於170點反覆上落。

港九市區樓價創近期新高後回軟。港島CCL_Mass報186.38點，按周跌0.24%，連跌2周共0.97%。九龍CCL_Mass報174.23點，按周跌0.87%，連跌2周共2.09%。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.00點，按周升0.38%，連升4周共1.23%。CCL（中小型單位）報181.25點，按周升0.38%，連升4周共1.27%。CCL（大型單位）報184.83點，按周升0.04%，連升4周共1.94%。

樓價見底回升7周計，CCL累升2.53%，CCL Mass累升2.17%，CCL（中小型單位）累升2.33%，CCL（大型單位）累升3.57%。港島CCL_Mass累升3.48%，九龍CCL_Mass累升1.00%，新界東CCL_Mass累升1.32%，新界西CCL_Mass累升2.98%。