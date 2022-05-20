粉嶺高球場32公頃地明年歸還政府　三分一地盤建1.2萬伙公營房屋

佔地170公頃的粉嶺高爾夫球場，當中32公頃的用地將於明年9月歸還政府。土木工程拓展署今日（20日）建議，在粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東的32公頃用地上，當中9.54公頃或三分一用地，將興建公營房屋、居屋及特殊學校，合共約1.2萬個單位，未來居住人口料約3.36萬人，預計2029年竣工。

涉12幢住宅大廈 不高於170米

土木工程拓展署最新向北區區議會匯報項目發展進度，指因發展項目對交通及運輸的影響，當局建議採納道路改善措施，以滿足日後的交通需求，包括在大頭嶺迴旋處興建寶石湖路行車天橋等。有關部門亦預留約1公頃土地興建一所特殊學校，有關用地於明年9月歸還政府。

上述項目位於粉嶺高爾夫球場的東面，地盤呈長方形，北面地盤佔地9.54公頃，現時為住宅（甲類），將興建12幢住宅大廈，最高的樓宇高度將不高於主水平基準上170米，共提供1.2萬伙，相較最初方案的4,600伙大增1.6倍，亦較政府早前披露約1萬伙為多。

南面地盤具保育價值

至於南面地盤，佔地21.65公頃，為其他指定用途。文件指，有關地皮具保育價值的植物及動物品種，以及有具生態價值的樹林及動物棲息地，例如東亞豪豬、赤麂、豹貓、小靈貓、赤腹松鼠及果子狸等，整體生態價值被定為中級；而最南端的部份則有天然沼澤及沼澤樹林等，整體生態價值被定為中至高級。

因此，南面地盤建議作保育區域，提供自然保育及公眾康樂及體育用途，並指出有關用地在實施緩解措施後，可用作合適的康體用途，而不會對其生態環境造成嚴重的負面影響。