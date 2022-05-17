恒地古洞北地皮圖則曝光　申建994伙　開放式戶最細201呎

北部都會區效應，大型發展商積極發展區內土地儲備。恒地（0012）最新就古洞北新發展區住宅地皮，申請略為放寬地積比率及建築物高度限制，擬建994伙住宅，較早前發展方案增加2.8萬平方呎或72伙。項目初步圖則亦曝光，開放式戶最細面積僅約201平方呎。

申伙數增加72伙

據城規會資料，上述個案位於古洞北新發展區粉嶺上水市地段第263號地皮，鄰近北環線古洞站、及多個新住宅發展項目，地皮面積約56,512平方呎，現擬略為放寬地積比率，由6倍升至6.5倍，以發展兩幢樓高不多於34層的分層住宅，涉及住宅樓面310,816平方呎，單位總數由922伙增至994伙，即平均每個單位面積約300多平方呎；非住宅部分則有約56,512平方呎。

恒地在2017年底以12.35億元，為上述項目完成補地價程序，每平方呎地價3,643元。

紅圈為恒地項目、藍圈為會德豐項目、黃圈為新地項目。圖片最上方為未來古洞站位置。

近半數為開放式戶型

另據發展商提交的圖則資料，項目將提供兩幢住宅，包含開放式至兩房戶型，其中1座一層21伙，面積由207至381平方呎，當中9伙屬開放式戶；至於2座一層14伙，面積201至382平方呎，開放式戶佔5伙。粗略估計，項目八成單位面積少於300平方呎。

項目申請人為TEAM GLORY DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事包括馮李煥琼、郭炳濠、李家誠及李鏡禹，均為恒地高層。申請人指，因應政府北部都會區未來發展的方向，增加房屋供應會是預期之事，位於古洞北及粉嶺北新發展區内的公共房屋用地的地積比率普遍放寬20%。

+ 1

申請人指，由於上述申請地盤已經在施工階段，希望略微放寬住宅部分地積比率由5倍增至5.5倍，增幅約10%，而非住宅地積比率維持1倍。上述調整將增加住宅建築樓面面積28,256平方呎，或額外提供72個住宅單位。

上述申請地盤鄰近其他住宅發展項目，如新地（0016）去年4月以逾86億元奪得的古洞首幅、第25區住宅地，以及會德豐去年7月以41.85億元奪得的古洞第24區住宅地。兩幅地皮每呎樓面地價約8,499元及約7,183元。恒地項目正正位於此兩幅地的中間。