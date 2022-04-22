何東家族古洞南兩地皮申建私樓及安老院　提供360伙及150張床位

政府致力發展北部都會區，香港四大家族之一的何東家族，就古洞南金坑路兩幅地皮，向城規會申請興建私人住宅及安老院，分別提供360伙分層戶及150張床位。

據城規會資料，上述申請住宅的地皮位於古洞南金坑路及坑頭路交界位置，鄰近古洞路、粉嶺公路，周邊住宅屋苑包括嘉麗山莊及瑞明小築。

該幅地皮原本用作農地及康樂用途，現時申請改劃為住宅(乙類)，地盤面積約10.84萬平方呎，擬以地積比率約2.4倍興建兩幢樓高19層的分層住宅，落成後總樓面約25.55萬平方呎，提供360伙。項目提供138個車位。

申請人指出，上述地點具發展潛力作中密度住宅，有效利用短缺的土地資源解決房屋供應，並回應政府北部都會區發展策略的計劃。

安老院舍地下設零售商店

至於另一幅地皮同樣位於古洞南金坑路，屬康樂用途，現計劃改劃為政府、機構或社區(1)地帶，以申建一幢安老院。

該幅地皮位於上述申建私人住宅地皮的東面，地盤面積約18,407平方呎，擬以地積比率2.94倍發展一幢樓高8層的安老院，落成後總樓面約54,090平方呎，提供150張床位。申請人指出，該安老院舍地下將提供零售商店，為院舍及周邊住宅發展提供零售服務。

申請人董事包括何東家族成員

上述兩項發展的申請人為Kyland investments Limited 及 Elmtree Worldwide Limited，前者的公司董事包括何猷忠、何猷廣，為何東家族成員。