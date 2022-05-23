SILICON HILL首批116伙　一房折實售549萬起　雷霆：東鐵無敵價

新地（0016）旗下大埔白石角優景里SILICON HILL第1期，今日（23日）公布首張價單，首批涉及116伙，折實最平售549.2萬元起，屬一房戶型。整批折實平均呎價為17,498元。

新地副董事總經理雷霆形容，今次定價為「東鐵無敵價」，又指近期白石角新供應不多，對項目銷情有信心。而新地代理總經理胡致遠則指，項目明日（24）對外開放示範單位，本周三開始收票，視乎市場反應決定開售部署。

首批折實呎價全數低於2萬

參考首批涉116伙，實用面積285至770平方呎，包括一房至三房戶型，價單定價665.8萬至1,565.47萬元，價單呎價由19,953元至24,156元，以最高即供折扣17.5%計，折實售價由549.28萬至1,291.51萬元，折實呎價由16,461元至19,929元。

入場單位為翠景閣1座1樓B2室，面積285平方呎，價單售價665.8萬元，若以現金付款計劃計，折實售549.28萬元，折實呎價19,273元。

↓↓翠景閣1座9樓B1室、三房間隔↓↓

同系同區雲滙近期一手呎價2.2萬

至於一手價方面，參考同屬新地的雲滙1期，於2020年4月份推出首批162伙，當時折實均價為17,109元，事隔兩年，SILICON HILL首批折實均價較之高約2.2%。而現時雲滙的一手貨尾平均呎價已升至約2.2萬元。

值得留意，雲滙所屬地皮於2015年批予新地，當時每呎樓面地價為3,864元，而2019年批出的SILICON HILL地皮每呎樓面地價為6,646元，SILICON HILL「麵粉價」較雲滙貴約72%。

再參考白石角區二手屋苑，據中原數字，雲滙5月份平均二手成交呎價約為19,023元，SILICON HILL較之平8%，另海日灣 II 二手呎價約18,617元、逸瓏灣及天賦海灣2期溋玥分別約14,450元及13,272元。

發展商今日開放一伙全新交樓標準示範單位，參照翠景閣1座9樓B1室搭建 ，三房套房連工作室，實用面積770平方呎，客飯廳呈長形，外連露台，廚梗設計，主人房及其中一間睡房均設有大型曲尺玻璃窗，而餘下一間睡房因面向馬路，故設有減音窗。全屋兩浴室均設有窗戶。

SILICON HILL分三期發展，合共提供1,871伙。當中現推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，有開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。項目同時設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。

↓↓翠景閣第3座9樓B2室、兩房間隔↓↓