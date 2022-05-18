新地白石角SILICON HILL第1期樓書曝光　涉576伙　最細217呎起

新地（0016）今（18日）公布，旗下大埔白石角優景里SILICON HILL第1期已獲批售樓紙，並已上載項目樓書，共涉及576伙，最細單位的實用面積由217平方呎起，料為白石角新盤中最細。新地代理總經理胡致遠今表示，將盡快開放示範單位，擬月內開售。

第1期合共576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，有開放式廚房及梗廚，實用面積由約217至851平方呎，標準單位佔506伙，另有設連平台及頂層特色戶。

其中開放式單位的實用面積，由217至222平方呎；一房戶實用面積285至376平方呎，兩房戶實用面積398至463平方呎；三房戶實用面積531至770平方呎。

從樓書可見，全盤面積最細單位為翠景閣第2座、第3座，以及第5座A5室，實用面積217平方呎，屬開放式間隔。浴室近大門位置並無窗，屬黑廁設計，另設22平方呎露台。

另外，全盤面積最大單位為翠景閣第3座12樓A1室，實用面積851平方呎，屬三房間隔，另設書房，房間與客廳屬同座向，可望同一景觀。 另設有262平方呎平台及475平方呎天台 。項目雖然提供連花園特色單位，但當中最細花園面積亦只有24平方呎，屬翠景閣第5座1樓A1室。

戶型分布方面，兩房戶約佔全盤一半，兩房或以下佔逾七成，特色戶佔全盤約10%。

SILICON HILL分三期發展，合共提供1,871伙，設有98個私家車車位。第1期由5座11層高的低密度住宅大樓組成，提供576伙，預計明年11月落成。