新世界波斯富街舊樓申強拍　估值45億　地舖估值較買入價跌一半

據土地審裁處資料，新世界（0017）就銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號快樂大廈等多個地段舊樓，申請進行強拍，項目市場估值約45.05億元。不過暫未獲收購的部分地舖，其估值較十一年前回落超過五成。

新世界財團已持有上述物業逾80%業權，項目地盤約19,831平方呎，預計可以地積比率15倍重建商廈，最高可建樓面料達297,465平方呎，每呎樓面地價估值即約15,145元。

是次強拍申請人包括KERRYFORD HOLDINGS LIMITED及TIME PILOT LIMITED，公司董事為新世界高層人員。

英皇當年3.8億買入地舖 現估值僅1.8億

上述舊樓群現時仍尚有不少部分未被收購，包括多個地舖，如由英皇國際（0163）在2011年以3.8億元買入的波斯富街76號地舖。據強拍文件資料，該舖位最新估值僅為1.8426億元，估值較十一年前買入價貶值超過一半。

翻查資料，新世界去年11月以12.8億元向老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）及一名資深投資者，買入一籃子波斯富街地舖及住宅，佔該地段逾20%業權，令新世界的業權份數大幅提升至強拍門檻。

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