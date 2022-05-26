蜂鳥資本拆售葵興工廈項目 工作室最平售185萬起｜現樓直撃

有投資者拆售工廈項目。蜂鳥資本聯合創辦人陳賢翰今（26日）表示，旗下葵興工廈傲晴，為集團在港首個項目，新近推出拆售，提供27個工作室，最平入場費約185.5萬元。

總投資額6000萬 攻初創企業買家

蜂鳥資本聯合創辦人洪千媃表示，傲晴位於美和工業大廈13樓全層，涉27個工作室，建築面積介乎181至321平方呎，樓底3.2米，部分單位望葵涌道山景、周邊城市景。項目呎價最平8,800元起，最平的單位為30號工作室，售價約185萬元。

她指，買家將可獲贈律師費及稅款，項目將與按揭合作公司向買家提供五成按揭。她指本港通關後，預計未來租務需求大，此類工作室的租金回報料達4厘。

洪千媃又透露，傲晴項目由買入至今歷時約一年半，總投資額約5,000萬至6,000萬元，估計全數27個工作室沽清後，可套現逾7,000萬元。她指出項目主要針對初創企業人士，定價較親民。

↓↓傲晴6號工作室↓↓

↓↓傲晴7號工作室↓↓

蜂鳥資本：短期將推迷你倉項目

傲晴工廈拆售項目今日開放示範單位予傳媒參觀，其中，6號工作室建築面積213平方呎，由於樓底較高，可採用閣樓設計，工作室分上、下兩層；至於7號工作室面積約297平方呎，設來去水位，可成茶水間。而2號工作室面積約276平方呎，為清水房。

資料顯示，蜂鳥資本母公司為永安達集團，永安達於1994年創立，在香港及內地均有房地產項目。蜂鳥資本未來將主力在港發展工商廈活化項目，蜂鳥資本聯合創辦人陳賢翰又透露，集團短期內將夥拍一家內地公司推出迷你倉項目，惟詳情不便透露。