SILICON HILL加推58伙　入場一房折實496.8萬　新推兩房梗廚戶

新地（0016）旗下大埔白石角優景里SILICON HILL第1期，昨日（26日）宣佈加推58伙，其中涵蓋一房至兩房間隔，價單定價由602.19萬元至954.77萬元，扣除最高17.5%折扣後，折實價496.8萬元至787.69萬元，折實呎價16,658至20,254元。該批價單折實平均呎價17,335元。

該批價單入場單位為翠景閣2座1樓B8室，實用面積291平方呎，屬一房間隔，折實售價為496.8萬元。另外， 發展商亦首度推出兩房梗廚單位，入場單位為翠景閣2座2樓A1室及翠景閣3座2樓A1室，實用面積463平方呎，折實售價776.68萬元。

第二張價單的折實均價為17,335元，較首批折實均價17,498元，平約0.93%。

SILICON HILL分三期發展，合共提供1,871伙。當中現推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，有開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。項目同時設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。