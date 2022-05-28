銀主劈價放售敦皓豪宅　不足兩個月開價大削20%｜單位直擊

近期銀主盤數量趨增，有西半山豪宅罕有出現銀主盤大劈價個案。入伙約六年的敦皓一個開放式單位，早前淪為銀主盤，今年4月底被推出拍賣，開價1,600萬元，不過相隔不足兩個月，銀主即大幅減價兩成，最新開價降至1,280萬元。

上述銀主盤為敦皓低層S1室，實用面積約483平方呎，另設有露台30平方呎，單位在4月底推出拍賣，當時銀主開價1,600萬元，不過無人問津，單位被收回。據知單位於6月7日（周二）透過環亞拍賣再度推出，開價降至1,280萬元，較4月底大削兩成，以開價計，呎價約26,501元。

翻查資料，原業主於2016年12月以1,669.1萬元買入上述單位，即目前最新開價較買入價大幅低約23.3%。

↓↓敦皓銀主盤放盤直撃↓↓

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對於銀主在短期內大幅度下調開價，環亞拍賣行董事總經理區蘊聰指，涉及銀主未有透露調整價格原因，他預計由於近月銀行估價出現回落，銀主對物業估值亦出現調整，因而跟隨大市調節開價。

開放式廚房可隱藏於趟門

從放盤相片可見，上述銀主單位裝修不俗，近大門位置左方為開放式廚房，設有趟門，可把整個開放式廚房隱藏。至於經過開放式廚房，便是「一眼望曬」的廳區及寢區，置有雙人床架。由於單位採落地大玻璃窗，外連露台，採光度充足。而單位浴室內的裝修簇新，設有浴缸。