新盤戰報｜瑧譽兩洋房3.67億沽　KOKO HILLS售兩伙吸金半億

內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽今日（23日）連沽兩間洋房，合共套現逾3.67億元。

累售16幢洋房 套現24億

其中9號洋房連同兩個車位沽出，成交價1.847億元。洋房實用面積5,201平方呎，設有312平方呎平台、928平方呎花園及1,168平方呎天台，成交呎價35,512元。

另一宗成交則為12號洋房，連同兩個車位成交價逾1.827億元。洋房實用面積5,200平方呎，設有264平方呎平台、949平方呎花園及1,190平方呎天台，成交呎價35,147元。

屯門青山灣瑧譽。（資料圖片）

瑧譽自2021年4月開售，至今已累售16幢洋房及2間居屋，合共套現逾24.06億元。其中呎價最高為8號洋房，實用面積5,211平方呎，在去年12月底以逾2.146億元沽出，呎價約4.12萬元。

KOKO HILLS沽兩伙 吸金近半億

另外，會德豐旗下茶果嶺KOKO HILLS今日透過招標售出兩伙，同為三房單位，套現約4,961.6萬元，其中包括3座25樓C室，實用面積1,102平方呎，三房套連工作間及天台，以2,880萬元沽出，呎價26,134元。