九龍城瓏碧首錄撻訂　買家9日損失29萬訂金

由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，錄得第一宗撻訂個案。

涉及單位為7樓B室，實用面積213平方呎，屬開放式間隔，於5月21日首輪銷售當日以581.9萬元售出，呎價約27,319元。買家選用建築期付款，惟事隔九日，據成交紀錄冊，單位已顯示為簽訂臨約後交易再未有進展，料買家已撻訂，並遭發展商沒收5%訂金， 即涉約29萬。

瓏碧於5月21日進行首輪銷售，以價單形式賣70伙，單日沽出12伙，其後再多售出兩伙，至今累沽14伙，套現近1.07億元。項目預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期不足一年。

碧桂園旗下九龍城瓏碧首錄撻訂個案。

柏傲莊 I 增一宗撻訂

另外，新世界（0017）大圍站柏傲莊 I 新增一宗撻訂個案。 據成交紀錄冊顯示，撻訂單位2A座7樓A室，實用面積814平方呎，屬三房套間隔，原於去年6月26日以2,124萬元售出，26,093元。買家選用選用建築期付款。惟單位於本月27日已顯示為終止交易，料買家已撻訂並遭發展商沒收10%訂金， 即涉約212.4萬元。

去年底，柏傲莊 I（第2座及3座）被發現有約5%樣本混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，需進行加固。發展商當時指，已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程關鍵日期不受影響，即可如期於今年9月份入伙。

至於同系柏傲莊 III，自去年8月至今，累錄約199宗取消交易個案，佔已售單位總數845伙的23.5%，相關取消交易單位涉銷售總額約35.3億元。