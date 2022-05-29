白石角Silicon Hill加推84伙　折實售536萬起　擬端午節開售

新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期，上周先後公布兩張價單，發展商新加推第3批單位，渉及84伙，折實平均呎價17,370元，一房折實售536萬元起。

五日累收逾1500票 超購4.8倍

新地副董事總經理雷霆表示，屬原價加推。項目自上周三（25日）起收票，五日累收逾1,500票，以首三張價單共258伙計，超額認購4.8倍。雷霆指，最快未來兩日公布銷售安排，部署6月初端午節假期進行首輪推售。

新一批84伙，包括一房及兩房戶，實用面積由279至456平方呎，價單定價由649.47萬至960.81萬元，若採即供90天可獲最高17.5%折扣計，折實售價535.81萬至792.67萬元，折實呎價16,006元至19,735元。是次首次推出一房連書房單位。

參考上周公布的兩張價單，涉174伙，戶型包括一房至三房，實用面積由285至770平方呎，折實售價由496.8萬至1,291.51萬元，折實呎價由16,461元至20,254元。首張及第二張價單的折實平均呎價分別為17,498元及17,335元。

至於全盤最細、實用面積僅217平方呎的開放式單位則尚未推出。