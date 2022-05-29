5月新盤錄36宗撻訂　按月急增52%　恆大‧珺瓏灣佔逾半

一手交投量回升，據統計，5月截至29日止，新盤市場錄得約36宗撻訂個案，較上月同期的17宗，按月增19宗或52%，涉及殺訂金額逾3,565萬元。當中，以屯門恆大‧珺瓏灣錄19宗屬最多，佔月內一手撻訂總數逾五成。

恆大‧珺瓏灣單月19宗撻訂 涉樓價近億元

內房恒大（3333）發展的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，5月合共錄19宗撻訂，料一眾買家合共損失逾486萬元。其中恆大‧珺瓏灣1期佔5宗，涉及樓價總額逾2,466.6萬元，料買家共損失逾123.3萬元訂金。

至於恆大‧珺瓏灣2期則單日連錄14宗撻訂，涉及樓價逾7,200萬元，料一眾買家合共損失逾363萬元訂金。據成交紀錄冊，該批單位主要為開放式至兩房戶型，​實用面積223至461平方呎​，成交日期介乎2020年至2021年1月，全數已簽署正式買賣合約，成交金額介乎394萬至714.6萬元，總成交價約7,262.8萬元。

恆大‧珺瓏灣兩期5月共錄19宗撻訂，一眾買家料損失合共逾486萬元。

而會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE本月錄得3宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，1B座36樓D室，第1B座12樓C室，以及第1B座18樓B室，實用面積435至574平方呎，屬兩房至三房開放式廚房間隔，原本作價分別為1,259.8萬、1,233.8萬及1,608萬元。惟3伙顯示為簽訂臨約後交易再未有進展，料已撻訂，並遭發展商沒收5%訂金，分別涉約61.6萬、62.9萬及80萬元，合共涉約204.5萬元。

同系日出康城GRAND MARINI亦錄兩宗撻訂，合共遭發展商沒收近235萬元訂金。

5月份熱賣的錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I 亦錄兩宗撻訂，包括3座3樓B1室及3座5樓B1室，面積同為339平方呎，一房間隔，5月4日次輪銷售時售出，作價分別為685.08萬及689.65萬元。惟兩伙均被列為簽署臨約後交易未有進展，料已撻訂並遭沒收5%訂金，即各涉逾34萬元。

至於恒地（0012）旗下長沙灣映築及大角咀利奧坊．壹隅亦各錄一宗撻訂，料兩買家已遭發展商沒收5%訂金，分別損失近41萬元及30萬元訂金。

紅磡維港．星岸錄得兩宗撻大訂，料兩買家分別損失樓價28.25%，合共涉逾2000萬元。

維港．星岸兩宗撻訂 遭沒收逾2000萬

若數到單一金額最大，則為長實（1113）旗下紅磡維港．星岸的兩宗撻大訂個案，同屬四房大單位，實用面積分別1,327及1,328平方呎。兩單位均於2017年8月分別以3,769.2萬及3,586.5萬元成交，惟本月被列為取消交易，料兩伙買家分別損失樓價約28.25%，即涉約1,064.8萬及1,013.2萬元，合共涉逾2,000萬元。

新地（0016）旗下日出康城晉海 II 連環錄得3宗撻大訂。撻訂單位分別於2017年及2019年買入，屬一至兩房間隔，當時作價由521萬至521萬元。惟上述3伙於本月24日已列為終止買賣合約，料3伙買家已撻訂，並遭沒收10%至15%訂金，合共殺訂金額逾304萬元。

其他撻訂個案，包括來自何文田晟林、日出康城SEA TO SKY，南昌站匯璽等，分別各錄一宗撻訂。

柏傲莊 III 新增7宗取消交易 直逼200宗

除撻訂外，取消交易個案方面，5月截至30日暫錄約7宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約199宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的23.5%，相關取消交易單位涉銷售總額約35.3億元。