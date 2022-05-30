日出康城11B期命名凱柏峰 l 　涉592伙　最快6月推售

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城第11B期Villa Garda 今（30日）命名為凱柏峰 l （Villa Garda l），提供592伙，涵蓋一至三房間隔，主打一至兩房戶型。

一至兩房佔90% 定價參考同區盤

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，項目位於港鐵康城站商場上蓋，且鄰近將軍澳跨灣大橋，有信心6月內開售。他續指，項目592伙之中，兩房單位佔六成、一房單位佔三成、三房單位佔一成，迎合市場不同需要。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明，項目正等候預售文件，正籌備示範單位及樓書，項目定價將參考同區樓盤。

項目取名凱柏峰 I，「凱」指延續信和東九龍地標「凱滙」口碑；「柏」意指松柏，有四季常綠園林之意；「峰」意指日出康城周邊群山環繞。而英文名「Villa Garda I」則取自意大利著名湖泊加達湖Lake Garda。

據資料顯示，Villa Garda分三期發展，合共1,880伙，分期分別提供592伙、644伙及644伙，三期將於2024年10月至12月期間落成。