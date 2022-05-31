星凱．堤岸累售848伙　明開放新三房示範單位｜多相

撰文：蔡偉南
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發展商積極推售貨尾單位，中洲置業營銷策劃總監楊聰永今（31日）表示，旗下火炭星凱．堤岸新一輪銷售賣出15伙，包括開放式至三房戶，套現金額約1.5億元。全盤至今累沽出848伙，佔單位總數64%，總銷售金額約85億元，平均成交呎價約20,200元。

楊聰永又指，項目新增3個全新示範單位，將於明日（1日）起開放予公眾參觀。其中兩個均參照3座38樓C室而搭建，包括一個連裝修及一個交樓標準示範單位，單位實用面積945平方呎，三房一套連工作間。

↓↓星凱．堤岸3座38樓C室↓↓

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單位大廳長約7米，闊約3.3米，大廳連接面積約33平方呎的露台。睡房方面，主人套房長約3米，闊約2.9米，連面積約16平方呎工作平台。單位名為「NFT 945 藝術之家」，單位內添置具數碼藝術元素的擺設，以配合項目早前推出的 NFT Art Gallery。

至於餘下一個示範單位為2座38樓F室，實用面積774平方呎，為三房交樓標準示範單位，單位大廳長約5.85米，闊約3.05米，大廳連接面積約22平方呎露台。

↓↓星凱．堤岸2座38樓F室↓↓

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中洲置業營銷策劃總監 楊聰永 (左二）、中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍 (右二）。
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