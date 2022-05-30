新地Silicon Hill端午節首輪賣188伙　折實入場497萬起

新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期，落實本周五（6月3日）端午節期假首輪開售188伙，新地代理總經理胡致遠指，項目於本周三晚8時截票、翌日抽籤，整批單位最平折實售496.8萬元，屬一房戶。

周五開賣的188伙當中，以價單銷售佔170伙，戶型包括一至三房間隔，實用面積291至661平方呎。入場單位為翠景閣2座1樓B8室，實用面積291平方呎，屬一房間隔，折實售價為496.8萬元。另招標推售的18伙，當中包括13伙天台特色戶。

據銷售安排顯示，開售當日買家分為大手客A1、A2及散客B組。其中，A組買家須買入最少1伙指定三房單位，A1組買家須買入2至4伙單位，A2組買家須買入1至4伙單位；B組買家可買入1至2伙單位。

Silicon Hill至今已先後推出三張價單，合共涉258伙，折實平均呎價1.7萬元。

Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙。是次推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，分開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。屋苑設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。