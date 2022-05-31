新地Silicon Hill 暫收逾2200票　超額認購近11倍

新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期，落實本周五（6月3日）端午節期假首輪開售188伙，項目將於明（1日）晚8時截票，周四進行抽籤。

新地代理總經理胡致遠指，截至今日項目暫累收逾2,200票，以首輪188伙計，超額認購約10.7倍。他指對項目銷情有信心，將視乎周五首輪銷情再決定加推步伐及會否推出新類型單位。

他又指，項目接獲眾多查詢，當中約一半為區內客、九龍及港島客各佔三成及兩成，不乏資訊科技從業員及投資者查詢。另外，新地會董事總經理謝文娟指，若新地會會員購入Silicon Hill第1期單位，可享1%折扣優惠。

新地代理總經理胡致遠（左）、新地會董事總經理謝文娟（右）

周五開賣的188伙，包括以價單銷售的170伙，戶型由一至三房間隔，實用面積291至661平方呎。入場單位為翠景閣2座1樓B8室，實用面積291平方呎，屬一房間隔，折實售價496.8萬元。另招標推售18伙，當中包括13伙天台特色戶。

Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙。是次推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，分開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。屋苑設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。