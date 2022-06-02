深水埗新盤喜．揚上載樓書 　開放式戶佔六成　最細183呎

喜雋發展旗下深水埗鴨寮街93號住宅項目喜．揚 （J Loft）突擊上載樓書，項目提供83伙，最細單位實用面積183平方呎。

據樓書資料，項目樓高21層，住宅樓層佔18層，基座商場設於地下及1樓，住客休閑設施設於2樓。該盤提供83伙，實用面積183至429平方呎，提供開放式至兩房間隔。當中開放式單位有50伙，佔全盤約6成，實用面積183至368平方呎，一房戶則有24伙，實用面積274至322平方呎。至於兩房戶設有9伙，實用面積391至429平方呎。

特色單位方面，該盤提供7伙平台特色戶及2個內置專屬樓梯的頂層連天台特色戶。

示範單位短期內開放予公眾參觀

至於，項目面積最細單位為5樓B室，實用面積183平方呎，屬開放式間隔，客飯廳呈長形設計，外接23平方呎平台。而目面積最大單位為25樓A室特色戶，屬兩房間隔，實用面積429平方呎，連158平方呎平台，以及290平方呎天台。 主人房及客房方形設計，可望同一景觀。

喜．揚示範單位及售樓處設於長沙灣中國船舶大廈，設1個交樓標準的一房示範單位，售樓處亦有望短期內開放予公眾參觀。