CCL報180.97點　兩周累跌0.48%　分析料樓價短期內企穩現水平

中原城市領先指數CCL最新報180.97點，按周微跌0.10%，連跌兩周累跌0.48%，不過自樓價見底回升9周計，CCL累升2.04%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國加息半厘，中細價樓回軟，但未有掉頭下跌，預計樓價短期內將於現水平企穩。豪宅樓價未受加息影響，繼續高位企穩。

至於其他主要指數，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.87點，按周微跌0.09%。CCL（中小型單位）報180.21點，按周微跌0.10%。CCL（大型單位）報184.83點，按周微跌0.12%，連續4周於185點高位企穩。

新界東、西樓價齊跌兩周

而按地區劃分，新界兩區樓價齊跌2周，跌幅明顯。新界東CCL_Mass連跌2周共2.70%，報192.10點，是近9周次低，按周跌2.11%，跌幅為33周以來最大。新界西CCL_Mass連跌2周共1.91%，報167.42點，創9周新低，按周跌0.86%。

港九兩區樓價走勢平穩。港島CCL_Mass兩周累升0.37%，報187.06點，是近9周次高，按周升1.17%，連跌3周後回升。九龍CCL_Mass連升2周共0.62%，報175.30點，按周升0.50%，連續4周企穩175點水平。